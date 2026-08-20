Gemeente Asten helpt woningbouwprojecten met netcapaciteit

De gemeente Asten gaat woningbouwprojecten voordragen voor prioriteit bij de verdeling van schaarse transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Ontwikkelaars kunnen hun projecten aanmelden tot 30 september.

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Door de toenemende druk op het elektriciteitsnet is het in Nederland lastig om voldoende transportcapaciteit te regelen. Een nieuwe landelijke regeling biedt gemeenten nu de mogelijkheid om woningbouwprojecten al vroegtijdig bij netbeheerder Enexis aan te melden voor prioritering.

De gemeente Asten wil ontwikkelaars van woningen hiermee ondersteunen. Alleen concrete projecten, waarvoor bewijzen kunnen worden aangeleverd, komen in aanmerking. Dit betekent dat er al afspraken met de gemeente moeten zijn gemaakt of dat er een vastgesteld omgevingsplan moet liggen.

Deadline voor aanmelding

Woningontwikkelaars hebben tot en met 30 september de tijd om hun aanvraag in te dienen via een formulier op de gemeentesite. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden behandeld. Op de website van de gemeente kunnen ontwikkelaars controleren of hun project geschikt is voor de prioriteringslijst.

Met deze aanpak hoopt Asten woningbouwprojecten sneller van start te laten gaan, ondanks de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. Het is een stap om de woningnood in de regio aan te pakken.