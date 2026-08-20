Koffiemoment met wethouder Janine Spoor in Asten

Wethouder Janine Spoor is maandag 31 augustus tussen half acht en half negen ’s avonds in ’t Kwartier in Asten. Iedereen is welkom voor een laagdrempelig gesprek onder het genot van een kop koffie.

Gevonden voor jou

In de foyer van ’t Kwartier in Asten is maandag 31 augustus de koffie klaar voor iedereen die een vraag, idee of kennismaking wil delen met wethouder Janine Spoor. Het koffiemoment vindt plaats tussen half acht en half negen ’s avonds. Jong en oud kunnen zonder afspraak binnenlopen.

Naast het moment in Asten, maakt Janine Spoor ook tijd vrij voor inwoners in Ommel en Heusden. Op woensdag 9 september is ze tussen half twee en half drie ’s middags aanwezig in De Kluis in Ommel. Twee weken later, op woensdag 23 september, kunnen inwoners van Heusden haar ontmoeten in Hart van Heuze van tien tot elf uur ’s ochtends.

Laagdrempelig contact

De koffiemomenten bieden een open en informele gelegenheid om met de wethouder in gesprek te gaan. Een afspraak maken is niet nodig. Iedereen kan spontaan binnenlopen voor een gesprek over lokale onderwerpen of om haar beter te leren kennen.

Meer informatie over toekomstige koffiemomenten is te vinden op de website van de gemeente Asten.