Woningbouwprojecten krijgen voorrang op elektriciteitsnet in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een nieuw systeem ingevoerd om woningbouwprojecten op de volgordelijst te zetten voor transportcapaciteit op het elektriciteitsnet.

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Woningbouwprojecten in Veldhoven kunnen vanaf nu worden aangemeld voor een gemeentelijke volgordelijst. Dit systeem moet ervoor zorgen dat deze projecten eerder transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kunnen aanvragen en krijgen.

Het initiatief is bedoeld om woningbouwplannen in de regio te ondersteunen. Door de schaarste op het elektriciteitsnet is het voor veel projecten lastig om tijdig capaciteit te bemachtigen. De gemeente wil met deze regeling prioriteit geven aan belangrijke bouwprojecten.

Het aanmelden van een project voor de volgordelijst kan bij de gemeente Veldhoven. Hiermee hoopt de gemeente dat woningbouw sneller van start kan gaan en minder vertraging oploopt door gebrek aan elektriciteitscapaciteit.

De nieuwe aanpak sluit aan bij de landelijke uitdaging rondom netcongestie, waarbij het elektriciteitsnet op veel plekken de vraag niet kan bijhouden. Veldhoven neemt met deze stap een actieve rol in het vinden van oplossingen.

Meer informatie over de aanmelding en de volgordelijst is beschikbaar bij de gemeente Veldhoven.