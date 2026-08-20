Voorstelling ‘Het Kleine Café’ op Wereld Alzheimer Dag in Gilze

Theatergroep Mooi Weer speelt op vrijdag 18 september in Gilze de voorstelling ‘Het Kleine Café’ ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag. De middag staat in het teken van gezelligheid, muziek en bewustwording over dementie.

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Op vrijdag 18 september wordt in Gilze de voorstelling ‘Het Kleine Café’ opgevoerd door theatergroep Mooi Weer. Het evenement vindt plaats in De Schakel en is bedoeld om aandacht te vragen voor dementie, een aandoening die steeds meer mensen in de gemeente Gilze en Rijen treft.

De voorstelling brengt bezoekers terug naar een café in de jaren zeventig. Met muziek uit die tijd, een quiz met vragen over de jaren zestig en zeventig, en veel gelegenheid om mee te zingen, belooft het een middag vol herkenning en plezier te worden. Het programma begint om half twee ’s middags en duurt tot vier uur, inclusief een pauze.

Gratis kaarten beschikbaar

De toegang tot de voorstelling is gratis. Belangstellenden kunnen kaarten ophalen bij Cultureel Centrum De Boodschap in Rijen of De Schakel in Gilze. Online reserveren is ook mogelijk via de website van het cultureel centrum.

De voorstelling is onderdeel van de activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag, die in het teken staan van meer begrip en bewustwording over dementie. De gemeente werkt samen met de kerngroep Dementie Vriendelijk Gilze en Rijen om een veilige en toegankelijke omgeving te bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers.