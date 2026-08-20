Deze rotondes in dezelfde stad behoren tot de gevaarlijkste van Nederland

De afgelopen vijf jaar gebeurden er op de rotonde bij de Klokkenlaan in Den Bosch 37 ongelukken. Daarmee is het de gevaarlijkste rotonde van onze provincie en de op één na gevaarlijkste van Nederland. Ook de rotonde bij de Aartshertogenlaan-Rompertsebaan-Mgr. Diepenstraat in Den Bosch scoort niet goed en staat in dit lijstje landelijk gezien op plek 3.

Wie als automobilist over de twee rotondes in de stad rijdt, moet extra goed opletten. Het zijn zogeheten tweerichtingsrotondes. Daarbij komen fietsers zowel van links als rechts. Soms dus ook tegen de klok in. Dat is volgens meerdere verkeersdeelnemers verwarrend. “Als automobilist heb je het hier heel moeilijk. Je moet links, rechts en recht voor je kijken. En het is hier altijd druk. Je krijgt er bijna een nekhernia van als automobilist”, zegt een man, die geregeld zowel op de fiets als met de auto gebruikmaakt van de rotonde bij de Klokkenlaan. “Ik weet dat hier veel fietsers en bromfietsers omver worden gereden. Ik zie het ook regelmatig omdat ik hier vaak voorbijfiets. Daarom ben ik altijd extra voorzichtig op deze rotonde”, reageert een vrouw die elke dag op de fiets voorbij de kruising komt. De (on)veiligheidscijfers komen van vergelijkingssite Independer, dat op basis van data van Rijkswaterstaat keek naar het aantal ongelukken op rotondes tussen 2021 en 2025.

De vergelijkingssite meldt dat het werkelijke aantal fietsongelukken mogelijk nog hoger ligt, want licht letsel en vooral eenzijdige fietsongelukken kunnen ontbreken in de data van Rijkswaterstaat.

Op dit fietspad bij de rotonde Klokkenlaan in Den Bosch passeren fietsers elkaar. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties (foto: Wilco Zonneveld).

Een man op de fiets noemt de Klokkenlaan-rotonde ‘levensgevaarlijk’. “Het verkeer komt van alle kanten. Links- en rechtsom. Het maakt niet uit. Alles gaat door elkaar.” Een ouder echtpaar komt donderdagochtend ook over de rotonde bij de Klokkenlaan gefietst. Ze hebben zich goed voorbereid, want allebei dragen ze een helm: “We moeten wel. Ook voor de kleine stukjes. Het is een beetje braaf, maar we doen het wel.” Een man vertelt over een bijna-aanrijding. “Er kwam een jongen op een fatbike en hij zat op zijn telefoon. Er stonden verschillende auto’s te wachten tot hij voorbij was. Maar hij kwam helemaal naar de andere kant van de weg waar ik op dat moment met mijn fiets was. Alleen een gil hielp nog even. Het was een bijna-botsing.”

"Verkeerskundig zijn ze zo veilig mogelijk ingericht."

Wethouder Ralph Geers erkent dat de huidige inrichting met tweerichtingsverkeer extra oplettendheid vraagt. Daarom gaat de gemeente maatregelen nemen die volgens hem volgend jaar zijn gerealiseerd. “De rotondes worden weer gewijzigd van tweerichtings- naar eenrichtingsverkeer voor fietsers. Daarmee wordt het voor alle verkeersdeelnemers overzichtelijker.” Volgens hem betekent de situatie die er nu nog is niet dat de twee rotondes automatisch als onveilig of gevaarlijk te bestempelen zijn. “Verkeerskundig zijn ze op de juiste wijze en zo veilig mogelijk ingericht. Daarnaast speelt het gedrag van de verkeersdeelnemers zelf een rol bij het gebruik van de rotondes."