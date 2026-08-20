FC Eindhoven treft FC Den Bosch in eerste Brabantse duel

FC Eindhoven speelt vrijdagavond tegen FC Den Bosch in De Vliert. Na een teleurstellend verlies tegen MVV Maastricht wil de ploeg zich herstellen in deze Brabantse clash. Middenvelder Mika de Jonge kijkt met vertrouwen vooruit en verwacht een spannend duel.

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FC Eindhoven bereidt zich voor op de tweede uitwedstrijd van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Jan Poortvliet reist af naar Den Bosch voor een wedstrijd tegen FC Den Bosch. Het is het eerste Brabantse treffen van het seizoen, en na een analyse van de vorige wedstrijd tegen MVV is de ploeg vastberaden om te verbeteren.

De thuiswedstrijd tegen MVV leek lange tijd succesvol te worden voor FC Eindhoven. De ploeg kwam twee keer op voorsprong, maar zag in de slotfase toch de punten aan zich voorbijgaan. De spelersgroep heeft lessen getrokken uit die wedstrijd. Een belangrijke conclusie: er ontbrak volwassenheid om de wedstrijd “dood te maken”. Dat moet vrijdag anders.

Persoonlijke duels en vertrouwen

Middenvelder Mika de Jonge, die tegen MVV scoorde, heeft een sterke start van het seizoen achter de rug. Hij behoort tot de spelers met de meeste gewonnen persoonlijke duels in de competitie. Samen met Owen Renfrum staat hij bovenaan in deze statistiek. De Jonge voelt zich goed in zijn rol bij FC Eindhoven en wil dit seizoen veel assists en doelpunten maken.

Vrijdag wacht een bekende tegenstander in De Vliert. Een maand geleden speelden beide ploegen een oefenwedstrijd, die eindigde in 0-0. Volgens De Jonge lag de focus toen op het middenveld. Hij verwacht vrijdag een intensiever duel, aangezien er punten op het spel staan.

Vol vertrouwen naar De Vliert

FC Eindhoven wil de positieve momenten uit de wedstrijd tegen MVV meenemen naar het duel tegen FC Den Bosch. Het team wil laten zien waartoe het voetballend in staat is en opnieuw uitblinken in persoonlijke duels. De Jonge is optimistisch: “Het kwartje is gevallen, en de blik is gericht op de volgende drie punten.”