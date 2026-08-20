Eerstejaars ontdekken sportclubs bij Tilburg University

Bij Tilburg University hebben eerstejaars studenten woensdag kennisgemaakt met de sportclubs tijdens de Move & Groove sportmiddag in het Sport Centrum. Ondanks regenbuien werden er binnen verschillende activiteiten georganiseerd, zoals zumbalessen en cheerleading. De golfvereniging moest echter uitwijken naar een squashzaal. Buitenactiviteiten werden gehinderd door regen.

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De sportmiddag Move & Groove is onderdeel van de TOP Week, waarin nieuwe studenten kennismaken met het studentenleven in Tilburg. Tijdens deze dag konden zij kiezen uit uiteenlopende sporten zoals klimmen, volleybal en padel. Daarnaast was er muziek, een drankje in de bar en een stevige lunch, die voor sommige deelnemers meer als ontbijt voelde.

De regen zorgde voor wat uitdagingen, maar dat weerhield de studenten niet om deel te nemen. Binnen in het sportcentrum konden de cheerleaders en andere clubs hun programma zonder problemen uitvoeren. De golfvereniging moest echter improviseren en verhuisde naar een squashzaal.

Zumba en krachttraining

Studenten konden zich ook uitleven bij zumbalessen, die elke twintig minuten plaatsvonden. Voor wie liever aan krachttraining deed, was er zowel binnen als buiten een krachthonk ingericht. Hier konden deelnemers hun kracht meten en hun techniek perfectioneren onder het toeziend oog van medestudenten.

Van gameroom tot klimhal

Naast sport waren er ook ontspanningsmogelijkheden in de gameroom. Voor de actievere studenten was de klimhal een favoriet, waar de groene route het populairst bleek. Ondanks het natte weer maakten de studenten er een geslaagde dag van.