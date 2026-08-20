Heusden krijgt subsidie voor veilige schoolzones

De gemeente Heusden heeft een subsidie van de provincie Noord-Brabant ontvangen om schoolzones en fietsroutes veiliger te maken. Het gaat om een bedrag van 118.290 euro, dat onder meer wordt ingezet voor verbeteringen bij basisscholen en een snelfietsroute.

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De subsidie van de provincie is bedoeld om de verkeersveiligheid rondom scholen en fietsroutes in Heusden te verhogen. Een deel van het geld gaat naar de snelfietsroute tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Hier worden onder andere oversteekplekken bij het Ei van Drunen, de Lipsstraat en rotondes op de GOL-route in Vlijmen aangepakt. Daarnaast worden de schoolzones bij meerdere basisscholen veiliger gemaakt.

Vanaf deze maand worden er markeringen op wegen aangebracht om schoolzones duidelijker te maken voor weggebruikers. Dit moet de veiligheid voor kinderen en andere verkeersdeelnemers vergroten. De gemeente werkt al langer aan verkeersmaatregelen en blijft hier actief mee bezig.

Extra bijdrage voor verkeersgedrag

Naast de subsidie van 118.290 euro ontvangt Heusden jaarlijks een extra bijdrage van 67.450 euro. Dit geld wordt besteed aan maatregelen die verkeersgedrag verbeteren. Zo krijgen kinderen die vier jaar worden veiligheidshesjes, waardoor ze beter zichtbaar zijn op straat. Ook worden verkeersexamens en verkeersactiviteiten op scholen hiermee gefinancierd.

Volgens wethouder Ton Pulles is verkeersveiligheid een belangrijk speerpunt. “We willen dat iedereen veilig op weg kan naar voorzieningen en kinderen veilig van en naar school kunnen komen.” De gemeente Heusden blijft daarom investeren in verbeteringen en het bewust maken van weggebruikers.