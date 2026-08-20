Alzheimer Café Peelland: muziek bij dementie

Op dinsdag 1 september wordt in Asten muziektherapie bij dementie besproken. Het Alzheimer Café Peelland organiseert een bijeenkomst voor mensen met dementie en hun naasten.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 1 september staat het Alzheimer Café Peelland in het teken van muziektherapie bij dementie. De bijeenkomst vindt plaats in 't Kwartier aan de Kerkstraat 10 in Asten en begint om half acht ’s avonds. Vanaf zeven uur is er inloop.

Tijdens de avond gaat Monique van den Heuvel-Bohnen in gesprek met muziektherapeuten. Het onderwerp is hoe muziek kan helpen bij het creëren van contact, rust en herkenning. Naast uitleg krijgen bezoekers praktische tips om thuis mee aan de slag te gaan.

Voor wie is het?

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met dementie, hun naasten en andere geïnteresseerden uit de regio, waaronder Asten, Deurne en Someren. De avond duurt tot negen uur.

Later deze maand, op maandag 21 september, is er in Cultuurcentrum Deurne een gratis voorstelling van Theatergroep Ervarea. De voorstelling 'De dementie van Jet en Harrie' wordt georganiseerd ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag. Kaartjes zijn te reserveren via de website van het cultuurcentrum.