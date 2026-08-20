Stieren niet meer te redden bij stalbrand in Zevenbergen, dak ingestort

De brandweer laat een stal aan de Huizersdijk in Zevenbergen waar donderdagmiddag brand woedt, gecontroleerd uitbranden. In de stal staan vijf stieren, die niet meer te redden zijn. Het dak van de stal is deels ingestort door het uitslaande vuur.

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De Huizersdijk is afgesloten. Bij de brand komt veel rook vrij. De rook waait door de harde wind richting Zevenbergen. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vraagt mensen om weg te blijven van de brand en de hulpdiensten de ruimte te geven. Ook adviseert ze ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

De vijf stieren die niet meer te redden zijn, zijn volgens de Veiligheidsregio de enige dieren die in de stal stonden toen het vuur uitbrak. Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand. Rookgeur

Volgens omwonenden stinkt het erg naar rook in het centrum van Zevenbergen. Ook zien zij de witte rookwolken van de brand.

Er komt veel rook vrij bij de brand (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Veel hulpdiensten zijn op het vuur afgekomen. Er is opgeschaald naar een GRIP 1-situatie. Dat houdt in dat er sprake is van een groot incident, waarbij intensieve coördinatie nodig is tussen meerdere hulpdiensten, zoals de brandweer, politie en ambulance.

Het dak van de stal is ingestort (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).