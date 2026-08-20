Vijf stieren omgekomen bij stalbrand in Zevenbergen, dak deels ingestort

De brandweer laat een stal aan de Huizersdijk in Zevenbergen waar donderdagmiddag brand woedt, gecontroleerd uitbranden. In de stal staan vijf stieren, die niet meer te redden zijn. Het dak van de stal is deels ingestort door het uitslaande vuur.

Rond zeven uur laat de Veiligheidsregio weten dat de brandweer van vier tankautospuiten afschaalt naar drie. Het vuur is nog niet brandmeester, maar de brand kan niet meer escaleren.

De Huizersdijk is afgesloten. Bij de brand komt veel rook vrij. Even voor half zeven is er een NL-alert verstuurd naar omwonenden vanwege de rook. De rook waait door de harde wind richting Zevenbergen.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vraagt mensen om weg te blijven van de brand en de hulpdiensten de ruimte te geven. Ook adviseert ze ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten.

Volgens omwonenden stonk het direct na de brand erg naar rook in het centrum van Zevenbergen. Ook zagen zij de witte rookwolken van de brand naar het centrum trekken.

Geen gewonden

De vijf stieren die niet meer te redden zijn, zijn volgens de Veiligheidsregio de enige dieren die in de stal stonden toen het vuur uitbrak. Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand.