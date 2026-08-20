Vught maakt stroomcapaciteit nieuwbouw makkelijker

Bouwers in Vught kunnen vanaf 1 oktober stroomcapaciteit voor nieuwbouw aanvragen via een nieuwe regeling. Hierdoor worden projecten sneller meegenomen in de planning van het elektriciteitsnet. De regeling geldt voor woningen en scholen en loopt van 20 augustus tot en met 2 september.

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De gemeente Vught biedt bouwers van nieuwbouwwoningen en scholen de kans om via de regeling 'Eerder aanvragen' van Enexis stroomcapaciteit sneller te reserveren. Dit zorgt ervoor dat projecten eerder in de planning van het elektriciteitsnet worden opgenomen. De regeling is specifiek bedoeld voor nieuwbouw en geldt niet voor bestaande panden.

De aanmeldperiode voor deze regeling is gestart op 20 augustus en loopt tot en met 2 september 2026. Na deze periode worden alle ingediende aanvragen beoordeeld en wordt er een volgordelijst opgesteld volgens de lokale beleidsregels. Op 10 september maakt de gemeente deze lijst bekend. Belangrijk om te weten is dat een plek op de lijst geen garantie biedt op een aansluiting, omdat dit afhankelijk blijft van de capaciteit die beschikbaar is bij netbeheerder Enexis.

Voor wie is het bedoeld?

De regeling is bedoeld voor verschillende soorten bouwprojecten in Vught, waaronder nieuwbouwwoningen, scholen, woonzorglocaties, opvanglocaties en grotere woningbouwprojecten. Het doel is om deze projecten soepel te laten aansluiten op het elektriciteitsnet zodra de bouw begint.

Meer informatie over de regeling, de benodigde gegevens en het proces van aanmelden kun je vinden op de website van de gemeente Vught. Aanvragen voor stroomcapaciteit kunnen vanaf 1 oktober worden ingediend.