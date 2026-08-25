Kermisfamilie wacht al jaren op plek in Breda: 'Worden compleet genegeerd'

Marco en Nathalie van der Tuin wonen al acht jaar noodgedwongen op een camping buiten Breda. Het Bredase kermisexploitanten-echtpaar wil terug naar de stad, naar een plek waar hun woonwagen én hun kermismaterieel kunnen staan. Daarvoor kloppen ze al jaren tevergeefs aan bij de gemeente.

Marco komt uit een Bredase kermisfamilie en groeide op tussen de attracties. Nathalie komt uit een circusfamilie. Voor hen horen de woonwagen, het reizen en het werk aan de attracties bij elkaar. "Voor ons is de kermis meer dan een beroep, het is onze manier van leven", zegt Marco. Noodgedwongen op de camping

Het stel trekt door het land met onder meer twee zweefmolens en een ouderwetse draaimolen. Vooral in de winter, als de attracties worden onderhouden, is het belangrijk dat wonen en werken bij elkaar zitten.

Marco en Nathalie bij hun nostalgische zweefmolen (foto: privé).

Tot 2018 woonden ze op het terrein van Marco's familie in Breda, waar ook hun attracties stonden. Toen dat terrein na een sterfgeval moest worden verkocht, kwamen ze op een camping terecht. Hun kermismaterieel staat sindsdien elders opgeslagen. Contact met de gemeente

Sinds die tijd probeert Nathalie bij de gemeente een nieuwe woon-werkplek te krijgen. Ze belde en mailde talloze keren en sprak in bij de gemeenteraad. Er waren plannen voor een tweede woon-werklocatie voor kermisexploitanten in het gebied Baarschot, tussen Breda en Dorst. Die plannen gingen uiteindelijk niet door. Begin dit jaar leek er weer beweging te komen: een ambtenaar zou twee bestaande locaties bekijken. Daarna bleef het volgens Nathalie stil, ondanks herhaaldelijk bellen. "Een nee is ook een antwoord. Maar er is helemaal geen contact meer geweest. We worden compleet genegeerd en ongelijk behandeld. Ik vind dat vreselijk."

Onzekerheid loopt op

Ook de camping waar ze nu wonen, is inmiddels verkocht. Wanneer ze daar weg moeten, weten ze niet. De jarenlange onzekerheid heeft grote gevolgen voor Nathalie. Ze gaat ervoor naar de huisarts. "Ik ben er echt wel depressief door geworden, omdat je gewoon niet verder komt." De voortdurende strijd kost haar veel energie. "Ik wil gewoon de rust hebben om weer verder te kunnen." Een gewoon huis kopen is volgens Nathalie geen oplossing: om daar ook woonwagen, attracties en werkruimte kwijt te kunnen, is veel grond nodig, en dat is voor hen niet te betalen. Bovendien hoort het reizen vanuit de woonwagen bij hun bestaan. "Als een kermisexploitant niet meer vanuit zijn woonwagen kan reizen en werken, is het ook niet meer haalbaar voor ons." Nathalie wijst erop dat de kermiscultuur is erkend als immaterieel erfgoed. "Dit hoort bij onze cultuur en daar moeten gemeentes ook gewoon in voorzien."

Steun van de SP

SP-fractieleider Inge Verdaasdonk maakt zich al jaren sterk voor woonwagenbewoners en kermisexploitanten en vindt dat Breda tekortschiet. "Naar mijn idee wordt deze groep achtergesteld." Ze wijst erop dat er wel plannen zijn voor nieuwe standplaatsen voor woonwagenbewoners, terwijl kermisexploitanten volgens haar uit beeld zijn geraakt. Dat is volgens Verdaasdonk moeilijk te rijmen met het landelijke woonwagenbeleid uit 2018. Gemeenten moeten rekening houden met de behoefte aan standplaatsen en perspectief bieden aan mensen die tot de woonwagencultuur behoren. Dat betekent overigens niet dat Marco en Nathalie automatisch recht hebben op een specifieke plek.

Marco en Nathalie worden gesteund door Inge Verdaasdonk van de SP (foto: Omroep Brabant).