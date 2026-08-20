Blaaskapel Navenant is klaar voor optreden bij F1, hun grootste tot nu toe

Blaaskapel Navenant uit Helmond heeft de stoute schoenen aangetrokken en verzorgt dit weekend de sfeer voor bezoekers van de laatste Formule 1 in Zandvoort. "Als ze de Nederlands kampioen willen, moeten ze een duit in het zakje doen", grapt muziekleider en trombonespeler Coen van Stekelenburg.

Het Helmondse dweilorkest won vorig jaar Te Land, Ter Zee en In De Lucht en werd dit jaar Nederlands kampioen. "Die informatie konden we mooi bundelen." Nu had de organisatie wél oren naar het voorstel. "Dan spring je een gat in de lucht natuurlijk."

Coen had vorig jaar al contact met de organisatie, vertelde hij donderdag in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant, maar het muziekprogramma voor die editie was toen al geregeld. "Dit jaar hebben we weer de stoute schoenen aangetrokken, weer alles gemaild en gebeld."

"We hebben natuurlijk keihard moeten onderhandelen", lacht Coen. "Als ze de Nederlands kampioen willen, moeten ze een duit in het zakje doen."

Navenant verzorgt op verschillende plekken langs het circuit in Zandvoort muzikale sets en een interactieve show. "We gaan het publiek zoveel mogelijk meenemen in in de muziek", voorspelt Coen. "Er zal geklappen worden, er zal gezongen worden en dan gaan we eigenlijk maar één ding doen en dat is één groot feestje bouwen."

Het twintigkoppige blaasensemble speelt niet alleen tijdens de pauzes, maar ook tijdens de race. "Op het moment dat mensen rustig gaan eten bij de foodarea, is dat rustige niet helemaal waar, want dan staan wij waarschijnlijk in hun oren te blazen."

Vaste dweilorkest

Tijdloze klassiekers en Nederpop komen voorbij, met muziek van onder meer Dries Roelvink en René Froger, net als de F1-themesong. "Zelfs die kunnen we dadelijk gaan spelen."

Het optreden in Zandvoort wordt een van de grootste optredens van Navenant tot nu toe. Coen ziet het bovendien wel zitten om het vaste dweilorkest van Red Bull te worden, het team van Max Verstappen. "Wij gaan gewoon met hen mee naar alle wedstrijden", grapt hij. "Sluit ook Abu Dhabi en Monaco niet uit. Nu wordt het gewoon lobbyen en alles binnenhalen."