Eerste steen gelegd voor de nieuwe Schakel in Budel-Dorplein

In Budel-Dorplein is de eerste steen gelegd voor de nieuwe Schakel. Het multifunctionele gebouw wordt een duurzame ontmoetingsplek voor het dorp en verenigingen. Na jaren van voorbereiding is de bouw eerder dit jaar gestart. De eerste steenlegging markeert een belangrijke mijlpaal in het project.

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De plannen voor de nieuwe Schakel bestaan al sinds 2012. In de afgelopen jaren zijn ze verder ontwikkeld en aangepast. Het doel van het project bleef altijd hetzelfde: een moderne en duurzame plek creëren waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en het dorpsleven kunnen versterken.

De nieuwe Schakel is bedoeld als een centrale plek voor verenigingen, activiteiten en bijeenkomsten. Het gebouw moet een belangrijke rol spelen in het sociale leven van het dorp. Bij de realisatie van het project zijn veel inwoners, vrijwilligers en ambtenaren betrokken geweest.

Bouw in volle gang

De bouw van de nieuwe Schakel is op 5 mei gestart en inmiddels zichtbaar in Budel-Dorplein. De eerste steenlegging vormt een nieuwe stap in de realisatie van het gebouw. In de komende maanden wordt hard gewerkt om het project verder af te ronden.

Het gebouw krijgt een moderne en duurzame uitstraling en biedt ruimte voor ontmoeting en het verenigingsleven. De gemeente Cranendonck is trots op de betrokkenheid van alle partijen en kijkt uit naar de opening van de nieuwe Schakel.