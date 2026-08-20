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Grote brand in stal in Zevenbergen
Gisteren om 19:29 • Aangepast vandaag om 09:15
In een stal aan de Huizersdijk in Zevenbergen is donderdagmiddag een grote brand uitgebroken. De brand zorgt voor veel rookontwikkeling. Omwonenden werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten. Ook mechanische ventilatie moest worden uitgeschakeld.
De brand brak donderdagmiddag 20 augustus uit in een stal aan de Huizersdijk in Zevenbergen. De rook die daarbij vrijkwam, kan overlast veroorzaken in de omgeving. Daarom riep de brandweer mensen op om preventieve maatregelen te nemen.
Brandweer onderzoekt oorzaak
De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De brandweer is ter plaatse om het vuur onder controle te krijgen en om verdere verspreiding te voorkomen. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de brand heeft veroorzaakt.
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