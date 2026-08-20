Steenbergen bespreekt bouwplannen tijdens welstandsvergadering

Op woensdag 26 augustus bespreekt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Steenbergen diverse bouwplannen. De vergadering start om half twee ’s middags in het gemeentehuis aan Buiten de Veste 1.

Gevonden voor jou

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, ook wel de welstandscommissie genoemd, behandelt tijdens deze vergadering plannen uit verschillende dorpen binnen de gemeente Steenbergen. Het gaat om nieuwbouw, verbouwingen en aanpassingen van panden.

Onder de te bespreken projecten bevinden zich onder meer de bouw van twintig geschakelde bedrijfsunits aan de Olmendreef 9b in Steenbergen en de realisatie van 125 recreatie-eenheden met een hoofdgebouw aan de Veerweg in Nieuw-Vossemeer. Ook komt het verbouwen van een bestaand pand aan Hoogte 15-19 in Nieuw-Vossemeer aan bod.

Plannen uit andere dorpen

Naast projecten in Steenbergen en Nieuw-Vossemeer zijn er ook plannen uit andere dorpen in de gemeente. Zo wordt in Kruisland gesproken over de plaatsing van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Roosendaalseweg 107 en de bouw van een twee-onder-een-kapwoning naast Roosendaalseweg 48. In Dinteloord staan de bouw van twee twee-onder-een-kapwoningen aan de Molendijk 103 en de bouw van indirecte koeltorens aan Noordzeedijk 113 op de agenda.

De vergadering is openbaar en vindt plaats in het gemeentehuis van Steenbergen. Geïnteresseerden kunnen vanaf half twee ’s middags de plannen en het advies van de commissie volgen.