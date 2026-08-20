Vuurwerk inleveren op 7 september in Bergen op Zoom

Inwoners van Steenbergen en omgeving kunnen op 7 september verboden vuurwerk inleveren in Bergen op Zoom. Het inleverpunt aan De Boulevard Noord is die dag geopend van acht uur ’s ochtends tot half zes ’s avonds. Het vuurwerk kan gratis, anoniem en zonder boete worden afgegeven.

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Sinds 1 augustus dit jaar geldt in Nederland een vuurwerkverbod voor consumenten. Met deze maatregel wil de overheid zorgen voor een veiligere jaarwisseling en het aantal ongelukken, vernielingen en incidenten verminderen. Alleen klein vuurwerk, zoals sterretjes en knalerwten, mag nog worden gebruikt.

Officieel inleverpunt

Om inwoners te helpen hun verboden vuurwerk veilig af te voeren, worden landelijke inleverdagen georganiseerd. Op 7 september is Bergen op Zoom één van de locaties waar een officieel inleverpunt is ingericht. Het evenemententerrein aan De Boulevard Noord, naast McDonald’s, fungeert die dag als verzamelpunt.

Bij het inleverpunt kan alle soorten vuurwerk worden afgegeven, zowel vuurwerk dat door het verbod niet langer mag als vuurwerk dat al eerder verboden was. Het vuurwerk wordt vervolgens veilig afgevoerd en vernietigd. Er worden geen kosten berekend en er is geen registratie van persoonsgegevens.

Veilige afvoer van vuurwerk

Vuurwerk thuis bewaren brengt risico’s met zich mee en het is niet toegestaan dit bij het huisvuil te deponeren of op straat achter te laten. De inleveractie biedt een veilige manier om overtollig vuurwerk kwijt te raken. Inwoners uit Steenbergen en andere omliggende plaatsen kunnen gebruik maken van het inlevermoment in Bergen op Zoom.

Het inleverpunt is op maandag 7 september geopend van acht uur ’s ochtends tot half zes ’s avonds. Het terrein aan De Boulevard Noord biedt de mogelijkheid om vuurwerk zonder zorgen af te geven.