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Zeker zeven bomen omgewaaid door forse onweersbuien in Achtmaal

Vandaag om 20:15 • Aangepast vandaag om 21:24
Zeker zeven bomen waaiden om (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
Zeker zeven bomen waaiden om (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

Zeker zeven bomen zijn donderdagavond omgewaaid door flinke onweersbuien aan de Nieuwmoerseweg in Achtmaal. Van een huis zijn de pannen van het dak gevallen door een van de omgewaaide bomen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een deel van de bomen was rot, maar er zijn ook andere bomen omgewaaid. De weg was een tijdje afgesloten, zodat de brandweer de bomen die op de weg lagen, weg kon halen.

Flinke windstoten
"Het heeft donderdagavond stevig geonweerd in het westen van de provincie. De fikse bui ging precies over Achtmaal heen", vertelt Floris Lafeber van Weerplaza. "Daarbij waren er ook hele flinke windstoten, mogelijk zelfs roterende windstoten."

Volgens de weerman waren ook alle ingrediënten aanwezig voor windschering. Dat zijn windhozen die voorkomen als er een groot verschil is in windsnelheden en windrichtingen in de atmosfeer (op hoogte, red.) en op het aardoppervlak. Of er in Achtmaal sprake was van windschering is niet duidelijk.

De dakpannen vielen van het huis (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De dakpannen vielen van het huis (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De bomen lagen een tijd lang op de weg (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De bomen lagen een tijd lang op de weg (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De brandweer had haar handen er vol mee (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).
De brandweer had haar handen er vol mee (foto: Tom van der Put / Persbureau Heitink).

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