Automobiliste rijdt door plas en belandt op de zijkant op N269

Een vrouw is donderdagavond gecrasht met haar auto op de N269 vanuit Tilburg richting Hilvarenbeek. Ze reed onder het viaduct ter hoogte van de Groot Westerwijksestraat door een enorme plas water toen het misging. De auto raakte de vangrail en kwam op zijn kant terecht.

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Over het westen en midden van de provincie trokken donderdagavond flinke buiten. Het was hard aan het regenen toen de vrouw van Tilburg naar Hilvarenbeek reed over de N269. Vermoedelijk is er aquaplaning ontstaan toen ze door de plas reed en kon ze de auto niet meer in bedwang houden.

De politie brandweer en ambulance rukten uit voor het ongeluk. De brandweer kon onderweg weer omkeren. De vrouw is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een berger heeft de auto getakeld.

De vrouw hoefde niet mee naar het ziekenhuis (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Er lag een flinke plas onder het viaduct (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).