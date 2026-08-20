Man (24) gewond bij steekpartij in Tilburg, twee mensen aangehouden

Een 24-jarige man is donderdagavond gewond geraakt bij een vechtpartij in het Professor Rogierhof in Tilburg. Het slachtoffer zou tijdens de ruzie gestoken zijn met een scherp voorwerp. Twee verdachten zijn aangehouden.

De vechtpartij vond rond tien uur 's avonds plaats en speelde tussen meerdere personen. De Tilburger die gestoken zou zijn, is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.

De twee aangehouden verdachten zijn overgebracht naar het cellencomplex. Het gaat om een 36-jarige man uit Tilburg en een man van 29 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Agenten doen buurtonderzoek rondom het Professor Rogierhof.

In de straat stonden na het incident vijf politiewagens en een hondengeleider. De inzet van de politie trok veel bekijks.