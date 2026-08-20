Man gewond bij steekpartij in Tilburg, twee mensen aangehouden

Een man is donderdagavond gewond geraakt bij een vechtpartij in het Professor Rogierhof in Tilburg. Het slachtoffer zou tijdens de ruzie gestoken zijn met een scherp voorwerp. Twee verdachten zijn aangehouden.

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De vechtpartij vond rond tien uur 's avonds plaats en speelde tussen meerdere personen. De man die gestoken zou zijn, is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn.