Brand richt grote schade aan bij cafetaria De Luifel in Best

Cafetaria De Luifel in Best heeft donderdagnacht aanzienlijke schade opgelopen nadat daar brand uitbrak. Het vuur woedde aan de achterkant van de snackbar. Er ontstond een enorm gat in het schuine dak.

Redactie Geschreven door

Toen de brandweer aankwam bij de cafetaria, die midden in een woonwijk staat, sloegen de vlammen al uit het gebouw. Bij het blussen van het vuur werden onder meer twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet.

De brand is vermoedelijk ontstaan in een technische ruimte. Daar staan onder meer machines voor de afzuiging. Vanaf een hoogwerker wordt nageblust en worden loshangende delen van de gevel gehaald. Bij de brand kwam veel rook vrij