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Brand richt grote schade aan bij cafetaria De Luifel in Best

Vandaag om 05:22 • Aangepast vandaag om 05:47
Foto: Persbureau Heitink.
Foto: Persbureau Heitink.

Cafetaria De Luifel in Best heeft donderdagnacht aanzienlijke schade opgelopen nadat daar brand uitbrak. Het vuur woedde aan de achterkant van de snackbar. Er ontstond een enorm gat in het schuine dak. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam bij de cafetaria, die midden in een woonwijk staat, sloegen de vlammen al uit het gebouw. Bij het blussen van het vuur werden onder meer twee blusvoertuigen en een hoogwerker ingezet. 

De brand is vermoedelijk ontstaan in een technische ruimte. Daar staan onder meer machines voor de afzuiging.

Vanaf een hoogwerker wordt nageblust en worden loshangende delen van de gevel gehaald. Bij de brand kwam veel rook vrij

  • Foto: Persbureau Heitink.
    Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.

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