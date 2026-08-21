Navigatie overslaan
Ontdek

Zwaarbewapende arrestatieteams vallen meerdere woonwagens binnen in Waalre

Vandaag om 05:30
Foto: SQ Vision.
Foto: SQ Vision.

Twee zwaarbewapende arrestatieteams zijn donderdagnacht tegelijk meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee ME-bussen blokkeerden de weg. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De agenten van de Dienst Speciale Interventies droegen bij de inval gasmaskers. Er waren ook agenten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen aanwezig. Zij worden vaak ingezet bij het opruimen van drugslabs. 

Verder waren er rechercheurs en mensen van het team forensische opsporing bij de inval. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekendgemaakt. Na de inval vertrokken de arrestatieteams weer, alle andere agenten bleven op het kamp voor onderzoek.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.