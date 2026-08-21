Zwaarbewapende arrestatieteams vallen meerdere woonwagens binnen in Waalre

Twee zwaarbewapende arrestatieteams zijn donderdagnacht tegelijk meerdere woonwagens binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee ME-bussen blokkeerden de weg.

De agenten van de Dienst Speciale Interventies droegen bij de inval gasmaskers. Er waren ook agenten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen aanwezig. Zij worden vaak ingezet bij het opruimen van drugslabs.

Verder waren er rechercheurs en mensen van het team forensische opsporing bij de inval. Of er aanhoudingen zijn verricht, is niet bekendgemaakt. Na de inval vertrokken de arrestatieteams weer, alle andere agenten bleven op het kamp voor onderzoek.