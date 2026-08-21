Temperatuur schiet komende week weer de hoogte in: 'Kortdurende warmtepiek'

Komende week schiet de temperatuur weer de hoogte in. Volgens Berend van Straaten van Weerplaza kan het kwik lokaal oplopen tot 28 graden.

Deze vrijdag verloopt nog wisselvallig, vertelde Van Straaten in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. "Het is ook niet heel warm. Nu is het nog droog en schijnt de zon, maar er gaat wel verandering aankomen. In de loop van de ochtend zien we enkele buien de provincie binnentrekken. Vooral in de middag moeten we daarmee rekening houden. Hier en daar kunnen het best pittige exemplaren zijn, met kans op een klap onweer en fikse regenval."

Het gaat wel om lokale buien, benadrukt de weerman. "De verschillen kunnen van plek tot plek best groot zijn. Tijdens zo'n stevige bui koelt het af tot een graad of 15." In de loop van de middag wordt het vanuit het westen geleidelijk droger, maar veel warmer dan een graad of 20 wordt het op de meeste plekken niet. Zaterdag wordt het volgens Van Straaten wat beter qua weer. "Maar helemaal droog gaan we het denk ik niet houden. Vooral in de ochtend trekken meerdere buien over de provincie. In de middag wordt het droger en gaat de zon geregeld schijnen. Ook dan is het nog aan de koele kant, een graad of 20." Zondag verloopt heel de dag droog, bij wederom een graad of 20.

"Het ziet er heerlijk uit."