Kruispunt Sondervick vanaf maandag afgesloten voor verkeer

Vanaf maandag 24 augustus is het kruispunt Sondervick - Antwerpsebaan afgesloten vanwege werkzaamheden. De gemeente bouwt een nieuwe rotonde op deze locatie. Verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid.

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Het kruispunt Sondervick - Antwerpsebaan gaat vanaf maandag dicht voor alle verkeer. De afsluiting is nodig omdat de gemeente begint met de aanleg van een rotonde. Dit moet zorgen voor een betere doorstroming en meer veiligheid op deze drukke verkeersader.

De werkzaamheden starten op maandag 24 augustus en zullen enige tijd in beslag nemen. Verkeer in de omgeving wordt via borden omgeleid naar alternatieve routes. Hoe lang de afsluiting precies duurt, is nog niet bekend.

Omleidingen en hinder

Automobilisten en fietsers die gebruik maken van het kruispunt moeten rekening houden met extra reistijd. De gemeente vraagt bewoners en reizigers om zoveel mogelijk vooraf hun route te plannen en alert te zijn op de tijdelijke verkeerssituatie.

Het kruispunt ligt op een belangrijke verbinding en wordt dagelijks door veel voertuigen gebruikt. De gemeente verwacht dat de nieuwe rotonde de verkeerssituatie aanzienlijk zal verbeteren.

De werkzaamheden maken deel uit van een groter project om de infrastructuur in de omgeving aan te pakken. Meer informatie over de voortgang wordt later bekendgemaakt.