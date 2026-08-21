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Auto vliegt in brand na botsing in Haps

Vandaag om 10:20 • Aangepast vandaag om 12:04

Op de Oeffeltseweg in Haps zijn vrijdagochtend twee auto's op elkaar gebotst. Een van de auto's vloog na het ongeluk in brand. Niemand raakte daarbij gewond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer heeft het vuur geblust en de provincie zal ervoor zorgen dat het wegdek schoongemaakt wordt.

De weg is afgesloten vanaf de kruising met de oprit naar de A73 richting Nijmegen. Onduidelijk is wanneer deze weer vrij wordt gegeven.

  • Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.
    Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.
  • Foto: SK-Media / Persbureau Heitink.

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