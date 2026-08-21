Hoevenaren kunnen meedenken over St. Janstraat Oost

Op dinsdag 8 september organiseert de gemeente Halderberge een bijeenkomst in Hoeven om te praten over de toekomst van het gebied St. Janstraat Oost. Bewoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen hun ideeën delen over vijf belangrijke thema's. De bijeenkomst vindt plaats in conferentiecentrum Bovendonk.

Gevonden voor jou

De gemeente Halderberge wil weten wat er speelt rond het gebied St. Janstraat Oost in Hoeven. Dit gebied ligt in de omgeving van Troubadour en Tapperijke. Tijdens een bijeenkomst op dinsdag 8 september kunnen inwoners, ondernemers en andere belangstellenden meedenken over de invulling van het gebied.

De bijeenkomst begint om zeven uur ’s avonds, met een inloop vanaf kwart voor zeven. Het conferentiecentrum Bovendonk, aan de Hofstraat 8 in Hoeven, is de locatie. Na een gezamenlijke start gaan deelnemers in kleinere groepen in gesprek over vijf thema’s die van belang zijn voor het gebied.

Thema's van de avond

De vijf onderwerpen die besproken worden zijn: wonen en leefkwaliteit, kleinschalige winkels en andere voorzieningen, de identiteit en uitstraling van het gebied, zorg en welzijn en verkeersveiligheid. De avond wordt rond half negen afgesloten.

Deelnemers kunnen zich vooraf aanmelden en aangeven bij welke thematafel ze willen aanschuiven. Na de bijeenkomst krijgen ze een samenvatting en een enquête toegestuurd, zodat ze eventueel nog aanvullingen kunnen geven.

De gemeente hoopt met deze bijeenkomst ideeën en wensen van betrokkenen te verzamelen voor de verdere ontwikkeling van St. Janstraat Oost.