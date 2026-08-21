Transfer Geertruida naar PSV rond: 'Dit is geen keuze tégen Feyenoord'

De transfer van Lutsharel Geertruida naar PSV is geen keuze tégen Feyenoord. Dat benadrukt de international nu zijn transfer naar de Eindhovense topclub rond is. De multi-inzetbare verdediger komt op huurbasis over van het Duitse RB Leipzig. In de deal is een (vrije) optie tot koop bedongen. Geertruida gaat spelen met rugnummer 2.

Geertruida maakte twee jaar geleden de overstap van Feyenoord naar RB Leipzig. Die club verhuurde de verdediger vorig voetbalseizoen aan het Engelse Sunderland, waarvoor hij onder meer 28 wedstrijden in de Premier League speelde. De Rotterdammer heeft flink wat ervaring in de Champions League en moet de defensie van PSV, waarop de afgelopen maanden de nodige kritiek was, versterken.

“Soms komt er in een carrière een moment waarop je toe bent aan een nieuwe prikkel en gaat nadenken over de juiste vervolgstap”, legt Geertruida uit op de website van PSV. “In mijn geval was dat dit keer geen gemakkelijke zoektocht. Ik ben 26 jaar oud, wil voetballen op het hoogste niveau, meestrijden om de prijzen, mezelf blijven ontwikkelen en ook in beeld blijven voor het Nederlands elftal. En dat alles binnen een team waar ik een reële kans op speeltijd heb en dat speelt op een manier die bij me past. Dan kom je uit op een select aantal clubs, en die moeten dan ook nog maar net geïnteresseerd zijn in een samenwerking."

Na diverse gesprekken met Peter Bosz en de directie van PSV raakte de verdediger ervan overtuigd dat de Eindhovense club alle aspecten in zich heeft die voor hem op dit moment belangrijk zijn. "Ik heb deze beslissing met veel zorg genomen", benadrukt Geertruida. Die zich ervan bewust is dat zijn transfer veel losmaakt bij fans van zijn oude club Feyenoord, die hem zien als kind van die club.