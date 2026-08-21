Reparaties hoofdriolering in Heeze-Leende

Vanaf 24 augustus worden in Heeze-Leende reparaties uitgevoerd aan de hoofdriolering. Het gaat om werkzaamheden op acht verschillende locaties, in opdracht van de gemeente. Het riool wordt sleufloos gerepareerd, wat voor korte verkeershinder kan zorgen.

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De werkzaamheden aan de hoofdriolering worden uitgevoerd door NieuwCo B.V. Het doel is om het rioolstelsel in goede conditie te houden. Bij deze reparaties wordt gebruikgemaakt van een sleufloze methode, waardoor er geen grondwerkzaamheden nodig zijn.

De locaties waar gewerkt wordt zijn onder andere de Heipolderstraat, Fazantlaan, Eksterlaan en Merellaan. Ook op de Nachtegaallaan, Heerstraat, Strijperstraat en Leenderweg vinden reparaties plaats. Bewoners en bedrijven ontvangen vooraf een informatiebrief over de werkzaamheden.

Verkeershinder

Op de plekken waar het riool wordt gerepareerd, kan tijdelijk lichte verkeershinder ontstaan. Dit komt door de inzet van voertuigen en materieel. De hinder is lokaal en kortdurend.

De werkzaamheden starten op 24 augustus en worden in de loop van de week afgerond. De gemeente benadrukt dat het repareren van het riool belangrijk is voor het onderhoud van het stelsel.