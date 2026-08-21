Werkzaamheden gasleiding Beek en Donk

Vanaf maandag starten werkzaamheden aan een gasleiding in Beek en Donk. Het werk duurt tot 18 september en vindt plaats in vier straten. Omwonenden kunnen hinder ervaren door de aanleg.

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In Beek en Donk wordt maandag 24 augustus begonnen met de aanleg van een nieuwe gasleiding. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van netbeheerder Enexis en duurt tot en met vrijdag 18 september.

De werkzaamheden vinden plaats bij het Duikerpad, Beekerheide, Pater Eustachiuslaan en de Nassaustraat. Voor het plaatsen van de leiding worden graafwerkzaamheden en gestuurde boringen uitgevoerd. Bewoners hebben hierover een brief ontvangen.

Mogelijke hinder

Omwonenden kunnen tijdens het werk tijdelijk hinder ervaren, zoals beperkte bereikbaarheid. Van bewoners wordt gevraagd hun voertuigen en fietsen buiten de werkvakken te plaatsen. Dit helpt om de werkzaamheden veilig en efficiënt te laten verlopen.

De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te beperken. Woningen blijven bereikbaar tijdens het project. De gemeente Laarbeek is op de hoogte en houdt contact met alle betrokken partijen.

De werkzaamheden maken deel uit van een noodzakelijke uitbreiding van het gasnetwerk in de regio.