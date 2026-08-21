Verkeersproef op De Driesprong: fietser te gast

Vanaf maandag 24 augustus is de tweede verkeersproef op De Driesprong in Rosmalen van start gegaan. Tijdens deze proef mogen fietsers op het plein rijden, maar moeten zij rekening houden met voetgangers. De proef duurt tot en met 4 oktober.

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De Driesprong is een belangrijk plein in het centrum van Rosmalen waar mensen samenkomen om te winkelen, ontspannen en elkaar te ontmoeten. Om te zorgen dat het plein voor iedereen prettig is, onderzoekt de gemeente verschillende verkeerssituaties. Na een eerste proef vóór de zomervakantie, waarin een fietsverbod gold, begint nu een tweede proef waarbij fietsers wel op het plein mogen rijden.

In deze nieuwe situatie is het plein een voetgangersgebied waar fietsers te gast zijn. Zij mogen gebruik maken van het plein, maar moeten hun snelheid aanpassen en voetgangers de ruimte geven. Tijdens deze proef zijn ontheffingen voor gemotoriseerd verkeer tijdelijk niet geldig. Met borden en markeringen op en rond het plein wordt het gewenste gedrag aangegeven.

Reacties verzameld

Om de proef goed te evalueren, vraagt de gemeente bewoners, ondernemers en bezoekers naar hun ervaringen. Bij de nulmeting vulden 1.350 mensen een vragenlijst in, en bij de eerste verkeersproef waren dat er ruim 1.300. De resultaten van de eerste proef zijn al eerder gedeeld via een nieuwsbericht van de gemeente.

Proef tot oktober

De tweede verkeersproef duurt tot en met zondag 4 oktober. Daarna zal de gemeente opnieuw de reacties van de gebruikers verzamelen om te bepalen wat de beste verkeerssituatie is voor De Driesprong.