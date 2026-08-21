Politie zoekt met helikopter naar vermiste Bert (74) uit Heusden

De zoektocht naar 74-jarige Bert uit Heusden gaat vrijdag door. De politie zoekt met een helikopter naar de vermiste man. Zijn fiets werd woensdag teruggevonden, maar van Bert ontbreekt ieder spoor.

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Bert vertrok dinsdagmiddag bij zijn woning aan de Demer in Heusden. Zijn fiets werd woensdag teruggevonden aan de Waalbandijk in Zaltbommel. In die omgeving heeft de politie uitgebreid gezocht naar hem, maar er is niets gevonden. Vrijdag gaat de politie in hetzelfde natuurgebied opnieuw zoeken.

De man heeft grijs haar, is mager, draagt een donkerblauwe trui, spijkerbroek en bruine wandelschoenen. Mensen die Bert hebben gezien of weten waar hij is, wordt gevraagd om zich bij de politie te melden.

De fiets van Bert werd een dag later gevonden (foto: politie.nl).