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Zoektocht naar vermiste Bert (74) gaat door, helikopter naar natuurgebied
Vandaag om 11:44 • Aangepast vandaag om 12:18
De zoektocht naar 74-jarige Bert uit Heusden gaat vrijdag door. De politie zoekt met een helikopter naar de vermiste man. Zijn fiets werd woensdag teruggevonden, maar van Bert ontbreekt ieder spoor.
Bert vertrok dinsdagmiddag bij zijn woning aan de Demer in Heusden. Zijn fiets werd woensdag teruggevonden aan de Waalbandijk in Zaltbommel. In die omgeving heeft de politie uitgebreid gezocht naar hem, maar er is niets gevonden. Vrijdag gaat de politie in hetzelfde natuurgebied opnieuw zoeken.
De man heeft grijs haar, is mager, draagt een donkerblauwe trui, spijkerbroek en bruine wandelschoenen.
Mensen die Bert hebben gezien of weten waar hij is, wordt gevraagd om zich bij de politie te melden.
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