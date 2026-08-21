Man steelt armband van 7000 euro bij juwelier in Eindhoven en rent weg

Een man heeft in mei een armband van 7000 euro gestolen bij een juwelier aan de Demer in Eindhoven. De politie is op zoek naar de dief en heeft vrijdag een foto van de man gedeeld.

Het is zaterdagochtend 23 mei als de man een kijkje neemt bij de juwelier in Eindhoven. Eenmaal binnen vraagt hij een medewerker in het Engels naar een armband die in een vitrinekast ligt.

De medewerker houdt deze stevig vast terwijl de man vraagt hem beter te kunnen bekijken. Als hij de armband in handen krijgt, rent hij de winkel uit in de richting van het 18 Septemberplein. De medewerker rent nog een stuk achter de dief aan, maar de man weet te ontkomen.

Signalement

De man heeft een lichte huidskleur en is naar schatting tussen de 28 en 35 jaar oud. Tijdens de diefstal droeg hij een opvallend, meerkleurig vissershoedje. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1.80 meter groot. Verder droeg hij tijdens de diefstal een zwarte jas met wit logo, witte Adidas sneakers en een grijs/bruine broek met zakken aan de zijkant.