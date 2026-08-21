Code geel in Brabant voor felle buien met veel regen

Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor Brabant. Volgens het weerinstituut kunnen in de provincie felle buien voorkomen met onweer, hagel en veel regen. Op enkele plaatsen kan in korte tijd 20 tot 30 millimeter regen vallen.

Het weerinstituut waarschuwt dat het verkeer en buitenactiviteiten hinder van de buien kunnen ondervinden. Vrijdagavond verdwijnen de meeste buien naar verwachting weer, al kan het zuidoosten er langer last van houden.

Code geel is in Brabant tot vrijdagavond zes uur van kracht.