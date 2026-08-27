De Bauers zijn terug op tv, met dank aan baby Jantje

Goed nieuws voor alle fans: de Bauers zijn weer terug op tv. Het hele gezin is de afgelopen maanden dag en acht door camera's gevolgd. Het resultaat is de realityserie De Bauers, een nieuwe fase. Met een glansrol voor baby Jantje.

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het gezin van Frans en Mariska. "Een zoon is het huis uit, we hebben andere schoondochters én een kleinzoon", lacht Mariska. Hoog tijd dus voor een nieuwe realityserie. En daar hebben de Bauers heel veel zin in. "Maar ik vind het ook wel spannend", geeft Frans toe. "Want we hebben zelf nog helemaal niets teruggekeken. We zien het net als de rest van Nederland vrijdag pas op tv. De serie gaat over de nieuwe fase in ons leven. Een leuke, maar ook emotionele rollercoaster met als hoogtepunt de geboorte van ons kleinkind Jan."

Dat Frans en Mariska voor het eerst opa en oma werden, was een van de belangrijkste redenen om de nieuwe serie te maken. "Na De Bauers, 20 jaar later dachten we dat het klaar was. Maar toen we hoorden dat we opa en oma zouden worden, realiseerden we ons dat dát wel een moment was dat we wilden vastleggen. Dit is echt een mijlpaal in ons leven."

Op de vraag of kleinzoon Jan ook te zien zal zijn in de serie, begint Mariska meteen te stralen. "Jazeker! Want wij genieten heel erg van onze rol als opa en oma." Frans vult aan: "Ik vind al het succes dat ik heb gehad prachtig, maar het krijgen van een kleinkind is wel zo'n groots moment. Daarbij vervaagt alles."

"Je moet vooral doen alsof de camera's er niet zijn."

Het was voor Frans en Mariska en hun zonen Christiaan, Jan, Frans Junior en Lucas helemaal niet vreemd om weer de hele dag een cameraploeg om zich heen te hebben. "Het zijn dezelfde mensen die ook de allereerste serie van de Bauers hebben gemaakt. Dat is voor ons een document waar we met heel veel plezier op terugkijken. Dus het voelde meteen vertrouwd."

Christiaan en Rosalie aan tafel met Frans en Mariska (foto: Imke van de Laar).

Voor Rosalie, de nieuwe vriendin van Christiaan, was het wel even wennen. "Het was in het begin een beetje vreemd", geeft ze eerlijk toe. "Het was voor mij de eerste keer, maar Christiaan had mij goede tips gegeven." Wat die tips waren? "Vooral doen alsof de camera's er niet zijn en gewoon je ding doen", legt Christiaan uit. "En het helpt dat je de cameramensen op een gegeven moment kent, dan is het net of je met vrienden bent. Ik vond het hartstikke leuk."

"Het verdriet laten we in de serie ook zien."

Jongste zoon Lucas, die voorheen meer op de achtergrond bleef, zal in de nieuwe serie meer van zichzelf laten zien. "Ineens is Lucas daar en vindt hij het geweldig", vertelt trotse moeder Mariska. "Je kan hem in de serie echt zien groeien." In de realityserie wordt er niet alleen gelachen, ook de moeilijke momenten worden gedeeld. Zoals de zorg voor de moeder van Frans, die dementerend is en naar een zorgcentrum verhuist. "Ik moest ineens afscheid nemen van mijn ouderlijk huis. Als je ouders naar een zorgcentrum gaan, ruim je een huurhuis leeg of verkoop je een huis. Maar als een woonwagen wordt verkocht, dan blijft er een lege plek achter. Het verdriet laten we in de serie ook zien."