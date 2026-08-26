Eindhoven trapt cultureel seizoen af en is dit weekend één groot podium

Eindhoven maakt zich op voor De Opening: de landelijke start van het culturele seizoen komend weekend. De stad wil vanaf vrijdag aan Nederland laten zien wat er op cultureel gebied allemaal te beleven is. In drie dagen zijn er 150 activiteiten op 40 plekken in de stad. Veel is gratis te bezoeken. Een deel van het programma zal bij Omroep Brabant en op de landelijke televisie te zien zijn.

Er zijn optredens van onder meer Gerard van Maasakkers, Björn van der Doelen, Soy Kroon, Fresku, Karin Bloemen, Philzuid en Joël Borelli. “Het is een weekend waarin we heel Nederland uitnodigen om te ontdekken wat cultuur allemaal te bieden heeft”, zegt directeur Thera Westerhoud van De Opening. “Dus muziek, literatuur, dans, musical, noem het maar op.” Zo kunnen bezoekers in Muziekgebouw Eindhoven een exclusief kijkje achter de schermen krijgen, een minicursus klassieke muziek volgen of zelf een cello bespelen. Voor kinderen is er op het Stadhuisplein zaterdagochtend De Grote Kinderboekenshow met gratis pannenkoeken. Liefhebbers van musicals krijgen een voorproefje van de musicals en theaterproducties die komend seizoen te zien zijn.

De Opening in 2025 in Apeldoorn (foto: Ben Houdijk).

De Opening is de opvolger van De Uitmarkt die 45 jaar in Amsterdam werd gehouden. Vorig jaar was Apeldoorn de eerste gaststad en nu is Eindhoven aan de beurt om het cultuurseizoen af te trappen. En dat is niet zomaar zo gekomen. Steden konden zich kandidaat stellen en Eindhoven deed dat volgens de directeur van De Opening met veel overtuiging. “Eindhoven was een ontzettend enthousiaste kandidaat", zegt ze. "We willen De Opening een eigen karakter meegeven. Eindhoven staat bij het grote publiek bekend om Brainport, kennis en design. Hoe mooi is het om Eindhoven in een ander licht stellen. Om Eindhoven aan Nederland te laten zien als een zeer volwassen cultuurstad.”

Zes musea bezoeken Zes Eindhovense musea werken in het openingsweekend samen. Bezoekers kopen voor één museum een kaartje en kunnen dan in alle zes terecht. De deelnemende musea zijn: Van Abbemuseum, Philips Museum, DAF Museum, Eindhoven Museum (Museumpark VONK), MU Hybrid Art House en Next Nature Museum (Evoluon).

De Opening in Apeldoorn 2025 (foto: Ben Houdijk).

In het openingsweekend krijgen bezoekers een voorproefje van wat ze het komende cultureel seizoen kunnen verwachten. Directeur Westerhoud: “We willen dat mensen voor een artiest of voor een expositie komen en dat ze dan gratis nieuwe dingen meenemen. Iets waar ze anders nooit naartoe zouden gaan.” Het motto is dan ook ‘Open je Wereld’. “Cultuur heb je nodig voor een open en vrije samenleving. Het helpt mee om je blik te verruimen. Om dingen te zien die je wellicht nooit gezien hebt. Om je perspectief aan te passen en met een andere bril naar de samenleving te kijken." Eindhoven kan zich volgens haar opmaken voor een volle stad. In de eerste gaststad Apeldoorn kwamen 75.000 bezoekers. De Opening gaat voor Eindhoven een visitekaartje zijn, zo is haar verwachting. “Eindhoven kan rekenen op publiek en is landelijk zichtbaar. Het zet de stad op de kaart.”