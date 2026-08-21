Vught zoekt vrijwilligers voor levensreddende hulp

In Vught zijn er te weinig vrijwilligers die snel kunnen helpen bij een hartstilstand. De gemeente is daarom op zoek naar inwoners die zich willen aanmelden als First Responder. Deze vrijwilligers bieden levensreddende hulp totdat de ambulance arriveert. Een reanimatiecursus in de buurt maakt dit mogelijk.

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Bij een hartstilstand telt elke seconde. Een ambulance is niet altijd direct ter plaatse, daarom roept de meldkamer ook First Responders op. Dit zijn vrijwilligers die snel naar de plek van het incident komen en direct starten met reanimeren. Vaak maken zij gebruik van een AED, een apparaat dat kan helpen het hart weer op gang te brengen.

In Vught is er een tekort aan deze vrijwilligers. Om dit op te lossen, worden inwoners aangemoedigd om een reanimatiecursus te volgen. De cursus duurt ongeveer tweeënhalf uur en deelnemers ontvangen na afloop een certificaat. Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van deze training.

Hoe werkt het?

Na het behalen van het certificaat kunnen vrijwilligers zich aanmelden bij HartslagNu, een landelijke organisatie die hulp coördineert via een app. In deze app geven vrijwilligers aan wanneer ze beschikbaar zijn, zodat ze bij een noodoproep ingezet kunnen worden. Dit systeem zorgt ervoor dat hulp altijd dichtbij is.

Meer informatie over het aanmelden als First Responder of het volgen van een reanimatiecursus is te vinden op de website van Stichting Hartveilig Vught. Zo draagt de gemeente samen met haar inwoners bij aan een veiligere omgeving.