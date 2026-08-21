PSV-coach Bosz ziet groeiende vorm en blikt vooruit op FC Groningen

PSV-trainer Peter Bosz heeft vertrouwen in zijn ploeg voorafgaand aan het duel tegen FC Groningen zondag. Tijdens een persconferentie benadrukte hij de groeiende vorm van zijn team en sprak hij over nieuwe aanwinsten zoals Geertruida.

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De wedstrijd tegen FC Groningen wordt een nieuwe test voor PSV, dat volgens coach Peter Bosz steeds meer in vorm begint te raken. Hij ziet deze groei vooral terug in de trainingen, waar de intensiteit en precisie toenemen. Dit was ook al zichtbaar in de tweede helft van het duel tegen Excelsior Rotterdam, aldus Bosz.

Een opvallende toevoeging aan de selectie is Lutsharel Geertruida, die deze ochtend officieel werd gepresenteerd. De verdediger heeft een goede voorbereiding achter de rug bij zijn vorige club RB Leipzig en is fit genoeg om zondag mee te spelen. Volgens Bosz was Geertruida op tijd ingeschreven voor het duel.

Focus op nieuwe aanwinsten

Naast Geertruida is ook Filip Kostic recent aangesloten bij de selectie. Kostic trainde individueel voordat hij bij PSV kwam, wat volgens Bosz een aanpassingsperiode met zich meebrengt. Toch verwacht hij dat Kostic snel volledig aansluit, mede door zijn sterke fysieke bouw en gedrevenheid.

Een andere ontwikkeling binnen het team is de komst van Sano, die de positie van de vertrokken Joey Veerman overneemt. Bosz benadrukt dat hij niet kijkt naar vaste posities zoals 'zes', 'acht' of 'tien', maar naar hoe spelers elkaar aanvullen en functioneren als geheel. Dit zal een belangrijke factor zijn in de aanpak tegen FC Groningen.

Volgens Bosz zit er bij Groningen een stijgende lijn in prestaties, mede doordat zij veel spelers uit hun eigen jeugdopleiding inzetten. Hij roemt de jonge leeftijd van het team en hun ervaring, wat volgens hem een sterke basis vormt.

Het duel tussen PSV en FC Groningen vindt zondag plaats. Bosz hoopt dat de groei van zijn ploeg zich voortzet en dat de nieuwe aanwinsten een positieve bijdrage zullen leveren.