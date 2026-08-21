Zó versierde Frank Lammers zijn vrouw Eva

Hoe versier je de liefde van je leven? Voor acteur Frank Lammers begon het allemaal met een glas whisky. Althans, dat dácht hij. In de Omroep Brabant-podcast Ni Na Lammers luisteren vertelt de Brabander hoe hij zijn vrouw ontmoette en welke openingszin hij gebruikte.

Volgens Lammers werd zijn vrouw destijds tijdens een avond in Groningen letterlijk naar hem toegestuurd. "Een vriend zei: daar, die jongen, dat is wel iets voor jou'."

Hoewel hij haar al een beetje kende, besloot hij het simpel te houden. "Ik vroeg of ze wat te drinken wilde." Het antwoord verraste hem, want ze antwoordde: "Whisky!"

Om indruk te maken, bestelde Lammers zelf ook een whisky. Een bijzondere keuze: "We hielden op dat moment allebei totaal niet van whisky. Maar dat zijn leuke dingen. Je gaat gewoon rare dingen doen als je iemand tegenkomt die je leuk vindt."

Mede-podcastpresentator Nina van den Broek vindt zijn openingszin niet bijster origineel. Maar volgens Lammers doet er dat niet toe en gaat het vooral om hoe je het zegt. En dat blijkt wel.. Want na twintig jaar huwelijk zijn Frank en zijn vrouw nog altijd gelukkig samen.

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