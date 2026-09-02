Van bijna opgedoekt naar onmisbaar: boek over 50 jaar Omroep Brabant

Het had weinig gescheeld of Omroep Brabant had z'n vijftigste verjaardag nooit kunnen vieren. Het boek Dit is Omroep Brabant van oud-presentator Tom van den Oetelaar leest als een spannend jongensboek, want er was een aantal momenten dat het bestaan van de eerste onafhankelijke regionale omroep van Nederland niet zo zeker was.

Als je aan auteur Tom van den Oetelaar vraagt wat de meest interessante tijd van Omroep Brabant was, twijfelt hij tussen twee bepalende gebeurtenissen. De komst van de televisie, een ware titanenstrijd tussen het commerciële TV8 en het publieke Omroep Brabant of het prille begin van Omroep Brabant waarin Den Haag na twee jaar de stekker er alweer uit wilde trekken.

"Als het ijzelde hoorde je op de radio welke scholen dicht bleven."

Tom: ”Het was Ben Sies, van de Eindhovense kunststichting die met het idee voor een regionale omroep kwam. Hij had dat gezien in Engeland en was vooral onder de indruk van de community service van die omroep. Dat moest in Brabant ook zo worden.” Met community service wordt bedoeld dat de omroep heel dicht op zijn publiek zat. "Als de treinen niet reden, hoorde je dat van een verslaggever op het station die live op de radio was”, zegt Tom lachend. “En als het ijzelde hoorde je welke scholen dicht bleven. Het was de whatsapp-groep van 1976, zou je kunnen zeggen.” Twee jaar duurde het experiment dat alleen in Zuidoost-Brabant werd gehouden en werd betaald door de rijksoverheid. Daarna moest Omroep Brabant zijn eigen broek ophouden door bij elke gemeente apart subsidie aan te vragen. En dat lukte niet. Tom: “Dat betekende dat Den Haag stopte met subsidie geven en dat Omroep Brabant al snel weer moest stoppen met uitzenden. Maar in die twee jaar was D’n Omroep heel populair geworden in Zuidoost-Brabant.”







De mensen wilden dat het bleef en daar gingen ze de straat voor op. De actie ‘Houdt Omroep Brabant in de lucht!’ leverde 165.000 handtekeningen op: genoeg om ook Den Haag om te krijgen. Omroep Brabant was gered.

“Ze maakten daar spannende televisie, niet zo houterig en stijfjes als Omroep Brabant.”

Omroep Brabant is daarna eigenlijk niet meer gestopt met groeien, blijkt uit het boek. In 1989 kwamen er ook in de andere drie regio’s van Brabant studio’s en in 1997, 21 jaar na de start, kwam er regionale televisie in Brabant. De strijd tussen het commerciële TV8 en Omroep Brabant werd in eerste instantie gewonnen door TV8. “Ze maakten daar spannende televisie, niet zo houterig en stijfjes als Omroep Brabant”, schrijft Tom in zijn boek. En ze begonnen eerder met uitzenden. Toen Omroep Brabant eenmaal zover was, bleek de eerste uitzending een nachtmerrie waar sommigen nu nog wel eens badend in het zweet wakker van schrikken. In het boek wordt het korstje nog eens rustig van de wond afgepeuterd, en vertellen veel oud-medewerkers hoe ze zich voelden toen de feestelijke eerste uitzending volledig mislukte.

“Niemand heeft me iets in de weg gelegd. Ik kreeg volkomen de vrije hand."

Gelukkig was die uitzending geen voorbode voor de toekomst. Uiteindelijk moest TV8 het veld ruimen en bleef Omroep Brabant achter als enige regionale televisiezender in Brabant. Tom is blij dat hij de leuke en minder leuke kanten mocht vertellen in het boek. “Niemand heeft me iets in de weg gelegd. Ik kreeg volkomen de vrije hand. Dat maakt het boek natuurlijk ook zo interessant”, zegt hij tevreden. Omroep Brabant is inmiddels vooral een omroep waarin het nieuws op veel verschillende kanalen is te volgen: tv, radio, op veel verschillende social kanalen en natuurlijk op website en app. Hoe het regionale medialandschap er over 50 jaar uit ziet, dat kunnen we nu nog helemaal niet bedenken, maar de geschiedenis van Omroep Brabant staat in ieder geval nog even 'ouderwets' op papier.

Het boek Dit is Omroep Brabant, vijftig jaar het gevoel van hier, is te koop in de webshop van Omroep Brabant.