Op feest na Brabantsedag kreeg Rens telefoontje: Ninthe kondigde zich aan

"Het zal toch niet, hè?", dachten Rens (30) en zijn hoogzwangere vriendin Carlyn (29) vorig jaar tijdens de Brabantsedag. Maar toch wel: terwijl het slotfeest in Heeze nog in volle gang is, krijgt Carlyn, zij is inmiddels weer thuis, plotseling weeën. Op de wc. Ze belt Rens en de volgende ochtend wordt hun eerste kindje geboren: Ninthe.

Carlyn was pas op 9 september uitgerekend. "Dat vonden wij, vooral ik, goed getimed na de Brabantsedag", vertelt Rens, een van de hoofdwagenbouwers van vriendengroep Hopeloos. Zijn vriendin Carlyn zit bij de kledingcommissie. "Er was geen teken dat ik rustiger aan moest doen. Daarom had ik het idee om dat in de week ná de Brabantsedag te doen." Na het helpen met de kleding gaat ze dan ook naar de parade en daarna naar de tent. "Ik zat op een krukje en dat ging goed." Rens wil die avond één biertje drinken. "Want stel dat. Dan moet het natuurlijk verantwoord zijn om de auto te pakken." Hij wil wel flink feestvieren vanwege het behalen van de tweede plaats. "Carlyn zei: doe maar niet, want je weet maar nooit. Misschien voelde ze toen al iets aan."

"Thuis, voelde ik me plotseling anders."

Om half elf 's avonds gaat Carlyn naar huis. "Ik dacht: ik ga naar bed. Maar ik voelde me ineens anders." Op het toilet voelt ze de weeën opkomen en ze belt meteen Rens. Hij is op dat moment in de tent voor de prijsuitreiking. "Ze belde me op", blikt hij terug. "Ik dacht nog: wie belt me nou op dit tijdstip? Carlyn is al thuis." Als hij op z'n telefoon kijkt, ziet hij dat zij het is. "Je moet nú naar huis komen", krijgt hij te horen.

Rens gaat direct naar huis en samen rijden ze naar het ziekenhuis. "Het was een hele leuke verrassing", zegt Carlyn. "We hadden eigenlijk op 4 september een keizersnede op de planning staan. Daar waren we vanuit gegaan." De bevalling gebeurde in een waas. Rens is doodop: "Je bent van 's ochtends half zeven tot laat in de tent, voor het feest, en gaat dan direct naar het ziekenhuis. Ik zat netjes op het stoeltje af te wachten." Carlyn lachend: "Je lag uitgeblust op die stoel, ik had niks aan jou."

"Wel komisch: eerst feestvieren in de tent en een paar uur later ouders worden."

Als de bevalling echt begint, wordt Rens gewekt door de artsen. "We waren heel gelukkig", zegt Carlyn. "Maar wel heel moe." Rens: "Het is wel komisch: eerst feestvieren in de tent en een paar uur later ouders worden." De volgende ochtend ontbreken ze bij de koffie met gebak om tien uur. Dat is het moment waarop de wagen wordt afgebroken. "Toen ging er bij de anderen een lichtje branden." Bij thuiskomst uit het ziekenhuis wacht nog een verrassing. Vrienden hebben de kinderwagen die op de wagen van bouwgroep Hopeloos stond, in hun tuin gezet. Met een naambordje erop.

De kinderwagen die in de tuin van Rens en Carlyn stond (foto: eigen beeld).