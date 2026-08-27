Vier bouwgroepen onder één dak: 'We zijn net een promotieteam'

Eén familie, vier bouwshirts en vier vlaggen aan de gevel. Bij de familie De Groof in Heeze draait in deze periode alles om de Brabantsedag. De gezinsleden bouwen bij verschillende verenigingen, maar van rivaliteit is aan de keukentafel niets te merken. Daar overheerst vooral trots en saamhorigheid: "Bij ons aan tafel gaat het vaak over hoe het bij elkaars bouwgroepen gaat."

Bas (23) draagt het blauwe shirt van Ge wit 't oit noit nie. Pieter (25) loopt in het zwart van Bloed, Zweet & Tranen. Dirk (21) draagt het roze van De Oude Ambachten, zijn vriendin Lieke Beks (21) het oranje van Haisjô, terwijl ouders Marc (58) en Denise (50) ook bij bouwgroep De Oude Ambachten horen. Aan de gevel van het huis van de familie De Groof in Heeze hangen dan ook vier verschillende vlaggen. "We zijn net een promoteam", grapt Denise. Bij de Brabantsedag bouwen vriendengroepen maandenlang samen aan grote, zelfgebouwde wagens, waarmee ze historische thema’s tot leven brengen tijdens een theatrale optocht. Dat de familie zo versnipperd is geraakt, is bijzonder. Veel kinderen in Heeze rollen via hun ouders vanzelf een bouwgroep in. Bij de familie De Groof ging dat anders. Het begon met vader Marc uit Geldrop, die vanaf 2005 bij Broers-Van Gerwen bouwde. Toen die vereniging in 2013 stopte, gingen hij en Denise op zoek naar een vereniging voor het hele gezin. "Hoewel wij niet in Heeze zijn geboren, zit de Brabantsedag in ons bloed", vertelt Denise. Zij komt zelf uit Aarle-Rixtel en is na de bruiloft met Marc in Heeze gaan wonen. Familie van Marc komt wel uit Heeze.

'Hij geniet weer zo'

Voor hun kinderen zochten Marc en Denise dus een bouwgroep die goed bij het gezin paste. Het werd De Oude Ambachten, op fietsafstand van hun huis. "We vonden de afstand naar andere verenigingen niet prettig", vertelt Denise. "Naar De Oude Ambachten konden de kinderen zelf op de fiets." Oudste zoon Pieter bouwde toen al bij Ge wit 't oit noit nie en is na twee jaar naar Haisjô gegaan. Toen hij fanatiek ging wielrennen, stopte hij met bouwen. Maar daarna wilde hij toch weer aan de slag voor de Brabantsedag: hij sloot zich in 2023 aan bij Bloed, Zweet & Tranen. "Hij geniet weer zo", ziet zijn moeder. Weddenschap

Ook Bas kwam bij een andere bouwgroep terecht. In 2024 verloor hij een weddenschap en stapte hij over naar Ge wit 't oit noit nie. Hij was er al snel helemaal op zijn plek. "Hij heeft het zo ontiegelijk naar zijn zin dat hij daar is blijven hangen." De kinderen zijn opgegroeid met de Brabantsedag. Volgens Denise heeft dat ze veel gebracht. "Het zijn nu echt Heezerse jongens", zegt ze. "Ze hebben daar de afgelopen elf jaar leren lassen, werken met techniek en elektriciteit en natuurlijk leren bouwen. Ze leren ook verantwoordelijkheid nemen."

De veelkleurige bouwfamilie (foto: Denise de Groof).

Thuis is de Brabantsedag vaak onderwerp van gesprek. Tijdens het avondeten gaat het over ontwerpen, de voortgang van de wagens en de techniek: "Het is een heel leuk gezinsding.” Van rivaliteit aan tafel is geen sprake. "Bij ons wordt niet gemopperd”, zegt Denise lachend. "We zien elkaar in deze periode amper, want iedereen vliegt een andere kant op. Maar bij het eten komen we weer samen." Op de Brabantsedag zelf zoeken de familieleden elkaar altijd even op. Vorig jaar won Pieter met Bloed, Zweet & Tranen. "Dat voelde even knullig toen hij met het schildje kwam", zegt Denise. "Maar toen we samen op de foto stonden, waren we allemaal even trots." Dat haar kinderen onderdeel zijn van verschillende wagens, vindt ze sowieso bijzonder. "Daar ben ik echt trots op. Dat geldt ook voor Lieke. Dat meiske hoort er helemaal bij." Hier lees je alles over de Brabantsedag.