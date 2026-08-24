Militaire oefening in Deurne gepland in september

Van 7 tot en met 11 september organiseert de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in de gemeente Deurne. Tijdens deze training voeren militairen opdrachten uit, zowel te voet als met voertuigen. De activiteiten vinden plaats op verschillende momenten van de dag en nacht.

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De oefening is bedoeld voor de opleiding en training van militairen van Defensie. Het doel is om hen goed voor te bereiden op diverse situaties die ze kunnen tegenkomen in hun werk. Er worden opdrachten uitgevoerd in de gemeente Deurne, waarbij militairen zowel lopend als met voertuigen actief zijn.

De oefeningen zullen niet alleen overdag plaatsvinden, maar ook ’s avonds en ’s nachts. Het kan dus zijn dat inwoners op verschillende momenten militaire voertuigen of groepen militairen tegenkomen.

Schade melden

Mocht er tijdens de oefeningen schade ontstaan, dan kan dit worden gemeld bij het Ministerie van Defensie. Het is belangrijk om hierbij details te vermelden, zoals het kenteken van het voertuig, de locatie, het soort schade en de tijd en datum. De Sectie Claims van Defensie zal de melding onderzoeken en, indien nodig, de schade vergoeden.

De militaire oefening duurt vijf dagen en wordt afgesloten op vrijdag 11 september.