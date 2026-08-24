Samen Vitaal organiseert 60+ Markt in Oirschot en Middelbeers

Op 13 en 14 oktober worden in Oirschot en Middelbeers 60+ markten gehouden. Lokale organisaties bieden hier tips en activiteiten rond gezondheid, bewegen en welzijn.

Gevonden voor jou

Gezond en actief ouder worden staat centraal tijdens de Samen Vitaal – 60+ Markt. Op dinsdag 13 oktober vindt de markt plaats in Oirschot en op woensdag 14 oktober in Middelbeers. Bezoekers kunnen hier inspiratie opdoen, praktische tips krijgen en kennismaken met lokale organisaties.

Tijdens de markt presenteren verschillende organisaties wat zij voor inwoners van Oirschot en de Beerzen kunnen betekenen. Bezoekers kunnen ontdekken welke activiteiten en voorzieningen er in de omgeving zijn op het gebied van gezondheid, bewegen en welzijn. Ook is er aandacht voor valpreventie en andere manieren om zelfstandig en gezond te blijven.

Programma en locaties

De markt in Oirschot wordt gehouden in Oirschot Vitaal van één uur ’s middags tot vijf uur ’s middags. In Middelbeers is de markt bij Bij Ons, Plek om te Zijn, en duurt deze van één uur tot half vijf. Bezoekers kunnen rekenen op een gezellige sfeer met gratis koffie of thee.

Het programma wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Meer informatie over de inhoud en deelnemende organisaties is te vinden via de nieuwsbrief van Oirschot Vitaal en Beers Vitaal, het Oirschots Weekjournaal of de website van de gemeente Oirschot.