Genomineerden gezocht voor Cultuurprijs Oirschot 2027

De gemeente Oirschot zoekt kandidaten voor de Cultuurprijs 2027. Iedereen mag een cultuurmaker voordragen, van amateurs tot professionals. Aanmelden kan tot 1 oktober via een formulier op de gemeentelijke website.

Gevonden voor jou

Met de Cultuurprijs wil Oirschot de lokale kunst en cultuur in het zonnetje zetten. De prijs richt zich op iedereen die actief is op het gebied van kunst en cultuur, zoals muziekdocenten, dansgroepen, koren en beeldend kunstenaars. Zowel individuen als organisaties kunnen worden genomineerd.

De winnaar ontvangt een geldbedrag van 2.500 euro dat vrij besteed mag worden. De uitreiking vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsontmoeting op 10 januari 2027 in De Stoelendans, een locatie in Oirschot.

Onafhankelijke jury

De winnaar wordt gekozen door het college van burgemeester en wethouders, op advies van een onafhankelijke jury. Het doel is om kunst en cultuur dichter bij de inwoners te brengen en meer waardering te geven aan lokale initiatieven.

Hoe aanmelden?

Om iemand aan te melden, kun je een motivatie schrijven, filmen of een collage maken. Het aanmeldformulier is te vinden op de website van de gemeente Oirschot. Hierbij kunnen foto’s of een kort filmpje worden toegevoegd. Aanmeldingen sluiten op 1 oktober 2026.