Vier auto's door brand verwoest op een bedrijventerrein in Tilburg

Vier auto's zijn maandagavond laat door brand verwoest in Tilburg. Het vuur op het parkeerterrein aan de Kapitein Nemostraat op een bedrijventerrein in Tilburg werd rond elf uur ontdekt.

Toen de brandweer aankwam, stonden twee auto's en een busje in lichterlaaie. De vierde auto raakte beschadigd door de enorme hitte. Hiervan smolt de koplamp weg en bladderde de lak van de zijkant.

De brandweer had enige tijd nodig om het vuur te doven. Een slijptol werd ingezet om goed bij de vlammen te kunnen komen.

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht. Een berger werd ingeschakeld om de auto's mee te nemen.