Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Vier auto's door brand verwoest op parkeerterrein in Tilburg

Vandaag om 05:28 • Aangepast vandaag om 20:11

Vier auto's zijn maandagavond laat door brand verwoest in Tilburg. Het vuur op het parkeerterrein aan de Kapitein Nemostraat in Tilburg werd rond elf uur ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de brandweer aankwam, stonden twee auto's en een busje in lichterlaaie. De vierde auto raakte beschadigd door de enorme hitte. Hiervan smolt de koplamp weg en bladderde de lak van de zijkant. 

De brandweer had enige tijd nodig om het vuur te doven. Een slijptol werd ingezet om goed bij de vlammen te kunnen komen. 

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.  Een berger werd ingeschakeld om de auto's mee te nemen. 

  • De brandweer had enige tijd nodig om het vuur te doven (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
    De brandweer had enige tijd nodig om het vuur te doven (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).
  • Een berger werd ingeschakeld om de auto's mee te nemen (foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.