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Rookmelder wekt bewoonster van huis in Deurne waar brand woedt

Vandaag om 05:41 • Aangepast vandaag om 09:56

In een huis aan de Sint Jozefstraat in Deurne is maandagnacht brand uitgebroken. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt door de bewoonster. Zij werd wakker van de rookmelder. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand zou zijn begonnen bij een bank in het huis. De brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur geblust. Het huis heeft wel veel schade opgelopen door rook en roet, zowel beneden als boven. 

Bij de brand is niemand gewond geraakt.

  • De brand in Deurne werd rond halfdrie 's nachts ontdekt (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    De brand in Deurne werd rond halfdrie 's nachts ontdekt (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • De brandweer was snel aanwezig bij het huis in Deurne en heeft het vuur geblust (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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