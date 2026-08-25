Rookmelder wekt bewoonster van huis in Deurne waar brand woedt

In een huis aan de Sint Jozefstraat in Deurne is maandagnacht brand uitgebroken. Het vuur werd rond halfdrie 's nachts ontdekt door de bewoonster. Zij werd wakker van de rookmelder.

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De brand zou zijn begonnen bij een bank in het huis. De brandweer was snel aanwezig en heeft het vuur geblust. Het huis heeft wel veel schade opgelopen door rook en roet, zowel beneden als boven. Bij de brand is niemand gewond geraakt.